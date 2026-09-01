Wie schaffen wir in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit Räume, in denen Menschen wieder wirklich aufeinander hören? Das RealLabor Bremen liefert darauf eine konkrete Antwort: Mit dem Format „Sprechen & Zuhören“ vom Mehr Demokratie e.V. holt die Initiative ein bundesweit erfolgreiches Konzept in die Hansestadt – erstmals flächendeckend an Bremer Schulen. Das Ziel ist ambitioniert wie inspirierend: Ein „Whole Bremen Approach“, der Schritt für Schritt eine neue, respektvolle Gesprächskultur im gesamten Bundesland verankern möchte.

Ob Lehrkraft, Elternteil oder engagierte/r Bürger/in – wer Lust hat, selbst als Multiplikator:in aktiv zu werden und Methoden für wertschätzende Dialoge ohne Bewertung zu erlernen, hat jetzt die Chance dazu.

Wer das Konzept „Sprechen & Zuhören“ unverbindlich im öffentlichen Raum kennenlernen oder selbst ausprobieren möchte, ist am 19. September auf dem Domshof genau richtig. Das Team des RealLabor Bremen stellt das Format vor Ort vor und lädt alle Passantinnen und Passanten zum Mitmachen ein.

Mehr Infos auf www.reallabor-bremen.de

Außerdem ist das Reallabor am 2. und 3. Oktober mit mehreren Informationsständen bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit an verschiedenen Standorten vor Ort.