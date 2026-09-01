Wie schaffen wir in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit Räume, in denen Menschen wieder wirklich aufeinander hören? Das RealLabor Bremen liefert darauf eine konkrete Antwort: Mit dem Format „Sprechen & Zuhören“ vom Mehr Demokratie e.V. holt die Initiative ein bundesweit erfolgreiches Konzept in die Hansestadt – erstmals flächendeckend an Bremer Schulen. Das Ziel ist ambitioniert wie inspirierend: Ein „Whole Bremen Approach“, der Schritt für Schritt eine neue, respektvolle Gesprächskultur im gesamten Bundesland verankern möchte.

Ob Lehrkraft, Elternteil oder engagierte/r Bürger/in – wer Lust hat, selbst als Multiplikator:in aktiv zu werden und Methoden für wertschätzende Dialoge ohne Bewertung zu erlernen, hat jetzt die Chance dazu.

In der ganztägigen Moderator:innen-Fortbildung lernen Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Eltern oder engagierte Menschen aus dem Quartier strukturierte und wertschätzende Dialogräume selbstständig zu leiten. Am Vormittag steht das eigene Erleben des Formats auf dem Programm, am Nachmittag wird die praktische Moderation für Schule, Beruf und Alltag trainiert.

Kostenfreie Anmeldung & mehr Info hier auf Mehr Demokratie e.V.

Am 19. September können Interessierte auf dem Domshof das Projekt kennen lernen und gemeinsam ins Gespräch kommen.

Außerdem ist das Reallabor am 2. und 3. Oktober mit mehreren Informationsständen bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit an verschiedenen Standorten vor Ort.