Springspiele für junge Hüpfer:innen

Die professionellen Trainer:innen von ALBA Berlin begleiten Kitas, Grundschulen und Vereine mit kostenlosen Online-Fortbildungen bewegt durch das ganze Jahr.

Fangspiele, Laufspiele, Wurfspiele, große Gruppen, kleine Gruppen, viel Material, wenig Material, draußen, drinnen – da ist für alle was dabei. Auch das Thema Inklusion spielt in den Seminaren für alle Lehrer:innen, Erzieher:innen und Trainer:innen eine wichtige Rolle.

Jeden Monat stellt das Team jeweils vier fertige Sportstunden für die Altersbereiche Kita (Vorschulphase) und Schule (Schulanfangsphase) zur Verfügung. In den zugehörigen Webinaren teilen sie ihre Ideen und Gedanken für den kommenden Monat, geben Tipps zur Durchführung und tauschen sich interaktiv mit den Teilnehmenden über Erfahrungen aus der Praxis aus.

Im März heißt es: Springtime, Springzeit! Mit welchen kreativen Spielen hüpfen Kitakinder erfolgreich in den Frühling? Welche Springaufgaben passen zu welchem Alter? Und wie wirkt sich das Springen positiv auf die körperliche Entwicklung aus?

Das kostenlose und frei zugängliche Zoom-Webinar für den Kitabereich im Monat März beginnt am Montag, den 27. März um 18.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Im Anschluss an die Anmeldung wird eine Teilnahmebescheinigung per Mail versendet. Die Anmeldung ist an dieser Stelle möglich.

Hier geht es zum ALBAthek-Jahreskalender mit allen Spielen und Sportstunden.