Salve! Mit einem Sprung in die Römerzeit

Das Landesmuseum Natur und Mensch bietet den Workshop „Salve! Mit einem Sprung in die Römerzeit“ für Kinder ab 7 Jahren an. Die Teilnehmenden tauchen in den römischen Alltag ein, indem sie selbst in eine Tunika oder Toga schlüpfen und anschließend ein römisches Spiel anfertigen und spielen. Die Teilnahmekosten betragen 10 Euro, eine Anmeldung ist telefonisch unter 0441 / 40570 300 erforderlich.