So hatte sich Tammi ihre Ferien nicht vorgestellt: Statt Urlaub auf Formentera zu machen, fährt sie mit ihrer Mutter irgendwo in die Pampa zur Beerdigung ihres Opas Jackel, einem Jahrmarktbesitzer, den sie nie gekannt hat. Dort trifft sie auf ihre Tante Britta, Cousin Umbo und Cousine Keks, mit denen sie zunächst nicht viel anfangen kann. Auch sonst ist es in dem Freizeitpark nur langweilig und Handyempfang gibt es auch nicht. Doch dann schlägt ein Blitz in die Geisterbahn ein und drei der Figuren erwachen zum Leben. Hexe, Riese und Rumpelstilzchen sorgen mit ihren magischen Fähigkeiten für jede Menge Chaos. Plötzlich müssen Tammi, Umbo und Keks gemeinsam nicht nur den Freizeitpark retten, sondern auch noch ihre zerstrittene Familie wieder versöhnen.

"Spuk unterm Riesenrad" ist die Neuverfilmung der gleichnamigen DDR-Kultserie aus den 1980er Jahren, die beim Publikum damals wie heute sehr beliebt ist.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

D 2023, Regie: Thomas Stuber, mit Elisabeth Bellé, Lale Andrä, Noél Kipp, 90 Min., FSK: 6, empfohlen ab 9 Jahren

Am 3. März findet zudem der KIJUKO-Club statt. Hier gibt es neben tollen Kinder- und Jugendfilmen noch viel mehr zu erleben: Die Kids lernen Filmschaffende kennen, schauen hinter die Kulissen des Kinos oder werden selbst kreativ. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles ist im Preis des Kinotickets inbegriffen (Eintritt frei mit der Bremer Freikarte). Regelmäßig sonntags an den KIJUKO-Club-Terminen.