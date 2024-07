Spurensuche - Mit den Händen sehen

Dieser Workshop richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und an Erwachsene, die Lust am kreativen Experimentieren haben. Die Teilnehmer:innen machen sich in der Umgebung des Gerhard-Marcks-Hauses auf die Suche nach Formen, Spuren und Strukturen der Natur und legen dabei ein kleines Archiv von Frottagen an. Eine Frottage ist ein Druckverfahren, bei dem ein dünnes Blatt Papier auf einen stark strukturierten Gegenstand gelegt und mithilfe von Bleistift, Kohle oder Kreide die Oberflächenstruktur auf das Papier übertragen wird.

Die Teilnahme kostet 52 Euro (für Mitglieder des Gerhard-Marcks-Hauses 42 Euro( zzgl. 10 Euro Materialkosten.