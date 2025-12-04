St. Liborius Weihnachtszauber

4 Tage lang wird es weihnachtlich von der St. Liborius Kirche bis hin zum Rathausmarkt. Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt und im Ludwig-Harms-Haus bieten die Möglichkeit zum gemütlichen Stöbern nach Geschenken. Sowohl auf der Bühne, als auch in der St. Liborius Kirche, lädt ein weihnachtliches Programm dazu ein, die besinnliche Zeit zu genießen.

Öffnungszeiten (4. Dezember bis 7. Dezember):

Donnerstag, 4. Dezember von 16 bis 20 Uhr

Freitag, 5. Dezember von 14 bis 21 Uhr

Samstag, 6. Dezember von 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr

Der Weihnachtsmarkt wird vom Natur- und Erlebnispark Bremervörde veranstaltet.