St. Liborius Weihnachtszauber
St.-Liborius-Kirche Neue Str. 99, 27432 Bremervörde
4 Tage lang wird es weihnachtlich von der St. Liborius Kirche bis hin zum Rathausmarkt. Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt und im Ludwig-Harms-Haus bieten die Möglichkeit zum gemütlichen Stöbern nach Geschenken. Sowohl auf der Bühne, als auch in der St. Liborius Kirche, lädt ein weihnachtliches Programm dazu ein, die besinnliche Zeit zu genießen.
Öffnungszeiten (4. Dezember bis 7. Dezember):
- Donnerstag, 4. Dezember von 16 bis 20 Uhr
- Freitag, 5. Dezember von 14 bis 21 Uhr
- Samstag, 6. Dezember von 14 bis 21 Uhr
- Sonntag, 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr
Der Weihnachtsmarkt wird vom Natur- und Erlebnispark Bremervörde veranstaltet.