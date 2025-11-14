St. Martin Freizeit

Auch in diesem Jahr geht es für Kinder ab 5 Jahren im Herbst wieder nach Wulsbüttel! Draußen spielen und drinnen Tee trinken. Die alte Geschichte hören, wie Martin den Mantel geteilt hat. Gemeinsam ein Martinsessen vorbereiten und vertilgen. Wie jedes Jahr und doch immer anders.

Die Wochenendfreizeit findet vom 14. bis zum 16. November mit Übernachtung statt und kostet 50 Euro. Bitte mit per E-Mail mit Anmeldeformular anmelden.