Rabauken FC St. Pauli

Kids zwischen 6 und 13 Jahren, die sich für den FC St. Pauli begeistern oder einfach mal trainieren wollen wie die Profis, sind in diesem Feriencamp richtig.

Ob noch ganz neu in den Fußballschuhen oder schon länger dabei: Hier wird eine Woche lang mit viel Spaß am runden Leder trainiert.

Die Teilnahme kostet 219 Euro nach Anmeldung auf der Veranstaltunsgwebseite.