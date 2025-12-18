Stadt, Land, Fluss

Im Rahmen eines Kunstprojekts gestalteten Schüler:innen im Alter von 6 von 16 Jahren malerisch auf Leinwänden ihre Sicht von Bremen zum Thema „Unsere Stadt Bremen – Zwei-Städte-Staat, der mit der Weser beides verbindet bis ins Meer und in die Welt hinaus“. Sie suchten Antworten auf diese Fragen: Gibt es Lieblingsorte? Wieso fühle ich mich dort wohl? Was macht Bremen für mich besonders? Was wünsche ich mir in meiner Stadt? Dabei beschäftigten sie sich mit ihrem Lebensraum in Hinblick auf Identität, Wandel und Zugehörigkeit. Die jungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung aus dem Bremer Viertel haben mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und setzen mit der Ausstellung ein Statement: Wir sind ein sichtbarer Teil Bremens, der Welt und wir sind würdevoll miteinander!

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek in der Ring-Galerie im 2. Obergeschoss zu sehen.