Die Bremer Stadtmusikanten

Die Adventssonntage versüßt das Stück des Bremer Figurentheaters "Mensch, Puppe", das als Videostream ins heimische Wohnzimmer kommt. Die 40minütige Aufführung für Kinder ab 3 Jahren ist am jeweiligen Adventssonntag 24 Stunden lang verfügbar. Es ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und dauert 40 Minuten.

Die alte Katzendame Elfriede erfüllt sich endlich ihren Wunsch, die Stadt ihrer Träume, Bremen, zu finden. Auf ihrer Reise macht sie einen Abstecher ins Theater und erzählt den kleinen und großen Zuschauerïnnen ihre ganz eigene Geschichte. Vor vielen Jahren lernte sie den Esel Jochen, die Hündin Sonja und den Hahn Frieder kennen und alle teilten ein gemeinsames Schicksal. Man wollte sie, weil sie alt waren und zu nichts mehr taugten, verjagen oder gar verhungern lassen. Und so beschlossen die Vier damals, sich in Freundschaft zusammenzuschließen und nach Bremen zu ziehen. Denn in Bremen, so erzählte man sich, könne man als Stadtmusikant auch im Alter noch seinen Lebensabend genießen.

Hier geht es zum Stream