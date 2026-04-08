× Erweitern © Marianne Menke Die Reise der Bremer Stadtmusikanten geht weiter

Die vier Stadtmusikanten haben sich nach langen Reisen in einem gemütlichen Haus am Waldrand niedergelassen – und wollen eigentlich nicht mehr fort. Doch eines Tages klopft es an der Tür: Eine geheimnisvolle Gestalt taucht auf, behauptet, sich verlaufen zu haben – und dass sie ein längst aufgegebener Traum der Freunde sei. Als sie plötzlich verschwindet, können die vier Tiere die Neugier nicht mehr zügeln.

Sie wagen sich hinaus in das Unbekannte, folgen ihrem verlorenen Traum und starten ein neues Abenteuer. Eine bezaubernde Geschichte über Mut, Freundschaft und das Aufbrechen in neue Wege.

Permiere ist am 30.5.2026. Tickets kosten für Kinder 8, für Erwachsene 10 Euro.