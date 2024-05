Stadtmusikantenspiel

× Erweitern WFB / Jan Rathke Bremer Stadtmusikanten

Die fabelhaften Vier sind zurück! Jetzt zu fünft, in neuem Gewand und mit eigenen Songs im Gepäck: Esel, Hund, Katze, Hahn und ein Erzähler sind in der neuen Inszenierung von Dirk Böhling auf dem Domshof live in Aktion zu sehen und zu hören. Das ist immer sonntags in den Sommermonaten nicht nur für Tourist:innen, sondern auch für kleine und große Bremer:innen immer wieder ein besonderes Erlebnis.

In der Neuauflage des 200 Jahre alten Märchens wird die Geschichte von einem Leierkastenmann, der auf seiner Reise die vier bekannten Märchenfiguren trifft und von ihren Schicksalen erfährt: Der Esel klagt sein Leid als Country Song, der Hund rappt cool, die Katze schnurrt ein verführerisches Chanson und der Hahn kräht seine Geschichte im Punkrock/New Wave-Stil in die Welt. Natürlich dürfen der dramatische Kampf gegen die bösen Räuber und das Happy End nicht fehlen.

Mit der etwa 30-minütigen Aufführung lässt Bremen seine bekannteste Sehenswürdigkeit und die damit verbundene Tradition lebendig werden.

Achtung: Am 9.6. ausnahmsweise auf dem Ansgarikirchhof! Sonst bis Ende September jeden Sonntag auf dem Domshof.

Der Eintritt ist kostenfrei.