Der frauengeschichtliche Stadtrundgang an der Weser gibt einen tiefsinnigen und humorvollen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten, als Frau am und mit dem Wasser Geld zu verdienen, seien es nun Schiffbauerinnen, Seenotretterinnen, Kapitäninnen oder Fischhändlerinnen. Im Anschluss wird das Atelier im Künstlerhaus Bremen am Deich besucht.

Treffpunkt: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS),

Werderstraße 2

Die Teilnahme kostet 7 Euro und ist ohne Anmeldung.