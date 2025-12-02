Bei den Strolchen werden acht Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren durch den Tag begleitet. Das pädagogische Konzept stellt die Erfahrungen und das Lernen des Kindes in den Mittelpunkt, wobei Vielfalt, Anerkennung und Respekt grundlegende Werte in der Begegnung sind.

Träger der Kindergruppe ist ein Elternverein, das heißt: Eltern beteiligen sich aktiv und übernehmen Aufgaben, um den laufenden Betrieb zu gewährleisten.

Am Tag der offenen Tür haben interessierte Eltern und Familien die Möglichkeit, die Krippe kennenzulernen.

Ab August 2026 sind vier Plätze frei, ein weiteres Kind kann sofort aufgenommen werden.