Stadtwald erforschen

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Stadtwald 28359 Bremen

In dieser Woche können junge Teilnehmer:innen ab 8 Jahren spielerisch unter Betreuung die dort lebenden Tiere, die verschiedene Bäume, die Pilze entdeckt und erforscht. Es werden die Zusammenhänge erklärt und gemeinsam herausgefunden, warum die Artenvielfalt so wichtig ist für die Natur, die Tiere und den Menschen. 

Die Ferienbetreuung findet täglich vom 3. bis 7. August statt.

Der Treffpunkt ist an der Finnbahn. 

Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 105 EUR (90 EUR ermäßigt) pro Kind. Eine Anmeldung über die Veranstaltungswebseite ist erforderlich. 

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Stadtwald 28359 Bremen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Sommerferien
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