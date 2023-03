Stand-Up-Paddling (SUP)

Stand-Up-Paddeln (SUP) ist der neue umweltfreundliche Trendsport. Er bietet für jede und jeden ein perfektes, ganzheitliches und gelenkschonendes Kraft- und Ausdauertraining. Jugendlichen ab 12 Jahren und ihrer erwachsenen Begleitung werden die Grundlagen des Stand-Up-Paddelns in Theorie und Praxis sowie Informationen über Material und Pflege vermittelt. Es besteht die Möglichkeit verschiedene Boards zu testen. Der genaue Treffpunkt am See wird den Teilnehmenden vor Kursbeginn mitgeteilt.

Voraussetzungen: sicheres Schwimmen, Jugendliche ab 12 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten

Bitte mitbringen: Badesachen, Sonnenschutz, Brillenband, Kopfbedeckung, Handtuch, Getränk, Snack.

Der Schnupperkurs kostet 43,70 inklusive 20 Euro Gebühr für das Leihboard. Die Anmeldung erfolgt online über die VHS Ritterhude.