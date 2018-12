Deutscher Kinderschutzbund e. V. Bremen Starke Eltern - starke Kinder

In 10 aufeinander folgenden Terminen werden die Eltern in ihrem Selbstvertrauen und der eigenen Erziehungsfähigkeit gestärkt und darin unterstützt, die Beziehung zu ihren Kindern neu zu gestalten. Durch Informationen, Austausch und kleine Übungen werden Wege in die „gewaltfreie“ Erziehung gefunden und dadurch wieder mehr Spaß im Umgang miteinander ermöglicht. Die Einheiten stehen jeweils unter einem bestimmten Motto, wie etwa „Achte auf die positiven Seiten deines Kindes“. Das dahinter stehende Thema wird durch eine kurze theoretische Einführung und praktische Übungen veranschaulicht. Am Ende jeder Einheit erhalten die Teilnehmer eine Wochenaufgabe.Der Kurs findet an 10 Termine immer freitags beginnend ab dem 08.02.2019 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr statt.

DieTeilnahme beträgt 80 Euro für Einzelpersonen und 140 Euro für Elternpaare. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-24011210 oder per Mail an www.dksb-bremen.de.