Starke Eltern, starke Kinder

Der Kurs richtet sich an alle Mütter und Väter von Kindern in der Pubertät, die mehr Freude, Leichtigkeit und Sicherheit in ihrer Erziehung erreichen möchten. In zehn Terminen werden die Eltern in ihrem Selbstvertrauen und der eigenen Erziehungsfähigkeit gestärkt und unterstützt, ihre eigenen Werte deutlich zu machen sowie ihre Fähigkeiten zum Zuhören, Grenzen setzen und Verhandeln zu erweitern.. Dies geschieht durch Informationen, Austausch und kleine Übungen.

10 Termine, wöchentlich, 80 Euro pro Person und 140 Euro pro Elternpaar. Anmeldung unter 0421-24011210 oder per E-Mail