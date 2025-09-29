Starke Mädchen

Auf Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren warten Spiele, kreatives Gestalten (zum Beispiel von Mutarmbändern oder Erfolgstagebüchern), Geschichten und Gespräche über echte Mädchenpower. Sie schließen neue Freundschaften und haben ein Platz, an dem sie so sein können, wie sie sind.

In den Ferien finden keine Termine statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 oder 20 Euro nach persönlicher Einschätzung, 5 Euro mit Bremen-Pass. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.