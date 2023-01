State of the Heart

Das Stück der Jungen Akteur:innen für Publikum ab 14 Jahren greift den Begriff "state of the art" (auf den neuesten Stand sein) auf und münzt ihn auf die Lebensrealität junger Menschen in Bremen um:

Was ist deine Geschichte? Wovor hast du Angst, was berührt dein Herz und am wichtigsten: Was möchtest du sagen, wenn dir auf jeden Fall jemand zuhört?

Fünf junge Menschen verbündeten sich mit je eine:r Autor:in, die deren Anliegen auf poetische, radikale, berührende und humorvolle Weise literarisch gerahmt und in Monologe kleidete. Im Bühnenraum verschmelzen die Stimmen zu einer raumgreifenden und offenherzigen Performance, die den Zuschauer:innen einen ehrlichen Einblick in die Innenwelt der jugendlichen Protagonist:innen gewährt.

Die Vorstellung findet im Brauhauskeller statt.

Eintritt: 10 Euro

Tickets gibt es an der Theaterkasse und online. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.