Statusbilder kreativ gestalten
bis
CreativFabrik Überhafen Cuxhavener Str. 7, 28217 Bremen
Aus Alltäglichem etwas Besonderes machen, lautet das Motto des Workshops. Die Teilnehmenden lernen, wie sie eigene Bilder schnell und effektiv in Szene setzen, ohne große Fotografier-Erfahrung oder viel Schnickschnack – aber mit Herz und einer Prise Humor.
Kursinhalte
- einfache Techniken, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
- professionelle Anleitung für Anfänger:innen und Profis
- Spaß und Entspannung bei kreativer Entfaltung
Die DIY-Kurse der CreativFabrik sind geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab etwa 6 Jahren mit Eltern(teil). Auf Anfrage können die Kurse auch speziell für Kindergruppen (zum Beispiel Geburtstage o.ä.) angepasst werden.
Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebsite.