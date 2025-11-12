Statusbilder kreativ gestalten

Aus Alltäglichem etwas Besonderes machen, lautet das Motto des Workshops. Die Teilnehmenden lernen, wie sie eigene Bilder schnell und effektiv in Szene setzen, ohne große Fotografier-Erfahrung oder viel Schnickschnack – aber mit Herz und einer Prise Humor.

Kursinhalte

einfache Techniken, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

professionelle Anleitung für Anfänger:innen und Profis

Spaß und Entspannung bei kreativer Entfaltung

Die DIY-Kurse der CreativFabrik sind geeignet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab etwa 6 Jahren mit Eltern(teil). Auf Anfrage können die Kurse auch speziell für Kindergruppen (zum Beispiel Geburtstage o.ä.) angepasst werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebsite.