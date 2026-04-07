Hüh, hott, Steckenpferd

× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen DIY Steckenpferd, Museumsdorf Hösseringen

Am Pfingstmontag können Kinder in der Mitmachaktion ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ein eigenes Steckenpferd basteln. Aus einfachen Socken, ein paar Handgriffen und viel Kreativität entsteht im Handumdrehen ein persönliches Pferdchen – bereit für den ersten aufregenden Ausritt!

Der Workshop richtet sich an Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Start der Bastelrunden ist um 11 Uhr und um 12 Uhr, Dauer: 30 bis 60 Minuten.