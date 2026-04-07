Hüh, hott, Steckenpferd
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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
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© Museumsdorf Hösseringen
DIY Steckenpferd, Museumsdorf Hösseringen
Am Pfingstmontag können Kinder in der Mitmachaktion ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ein eigenes Steckenpferd basteln. Aus einfachen Socken, ein paar Handgriffen und viel Kreativität entsteht im Handumdrehen ein persönliches Pferdchen – bereit für den ersten aufregenden Ausritt!
Der Workshop richtet sich an Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Start der Bastelrunden ist um 11 Uhr und um 12 Uhr, Dauer: 30 bis 60 Minuten.
- Kosten: 5 € pro Steckenpferd
- Anmeldung: bis 22.05.2026 per Mail oder telefonisch
- spontanes Mitmachen ist möglich, sofern noch Plätze frei sind.
Info
Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
Dies & Das, Workshops