Stecker-PV: Strom vom Balkon

Strom vom Balkon? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Mit der heutigen Technologie ist dies allerdings möglich. Einfach eine Solarzelle auf den Balkon stellen, den Stecker in die Steckdose und los geht’s. Aber ist es wirklich so unkompliziert?

Der Online-Vortrag von Bremer Modernisieren und der VHS Süd informiert darüber, welche Möglichkeiten es gibt und was Verbraucher:innen berücksichtigen müssen.

Eine Anmeldung zum Online-Vortrag erfolgt online. Die Teilnahme ist kostenfrei.