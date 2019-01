Steernkrieger

Die Bühne des Platt'n'Studio wird zum Raumschiff und zeigt ein Theaterstück in plattdeutscher Sprache für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. In den unendlichen Weiten des Weltalls kann ziemlich viel passieren. Jeder hat schließlich schon jede Menge Filme gesehen. Oder Aufnahmen aus dem Weltall von Forschungskapseln aus. Der Mars soll ja auch bald besiedelt werden, da gibt es Wasser, oder war das der Mond? Aber da lebt ja zumindest schon einer: Der Mann im Mond. Aber ob der da überhaupt andere Menschen haben will? Und wenn man beim Spiel des Wissens gewinnt, landet man in Galaxia. Ist es da vielleicht viel schöner? Auf jeden Fall erstmal hinkommen… ins Weltall.

Tickets sind unter 0441-2225111 erhältlich.