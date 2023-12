Steinreich und steinalt

Im Workshop zur Ötzi-Ausstellung tauchen Kinder ab 10 Jahren ein in das Leben in der Jungsteinzeit: Was gab es zu essen, wie waren die Wanderbewegungen und wie wurde gehandelt? Einen Gürtel wie Ötzi ihn trug, fertigen die Teilnehmenden im anschließenden Workshop an.

Die Teilnahme kostet 15 € pro Kind. Eine Anmeldung ist telefonisch erforderlich.