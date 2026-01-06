Auf den Spuren der Steinzeit

Kinder ab 8 Jahren, die wissen wollen, wie das Leben in der Steinzeit war, sind in dieser Ferienwoche richtig. Von Montag bis Freitag reisen sie mit den Umweltpädagog:innen in die Welt unserer Vorfahren. Sie schnitzen als Steinzeitkinder einen Speer, gehen mit ihm "auf die Jagd", üben die Kunst der Höhlenmalerei, spielen Steinzeit-Mikado, lernen Feuer zu machen und suchen und hinterlassen Spuren in der Wupp-Wildnis.

Die Teilnahme am einwöchigen Ferienprojekt (23. bis 27.3.26, jew. 10 bis 14 Uhr), kostet 65 Euro nach Anmeldung.