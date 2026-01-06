Farbenfroh in der Natur

In der zweiten Osterferienwoche dreht sich auf dem Naturgelände alles um Farbe. Jeden Tag steht eine neue Farbe im Mittelpunkt. Mit der Sonne malen die Kinder ab 7 Jahren blaue Bilder, mit Zwiebelschalen färben sie Gelb. Aus Pflanzen stellen sie selber Malfarben her und lassen mit Zitronen aus Lila Pink werden. So entstehen kunterbunte Bilder für eine Ausstellung, die zum Abschluss der Ferienwoche präsentiert wird.

Die Teilnahme am einwöchigen Ferienprojekt (30.3. bis 2.4.26, tgl. 10 bis 14 Uhr), kostet 52 Euro nach Anmeldung.