Steinzeit: Sammeln und Jagen

©Natureum Niederelbe Steinzeit

Es zurück in die Zeit unserer Vorfahren nach der letzten Eiszeit. Die Menschen mussten sämtliche Lebensbedürfnisse aus der umgebenden Natur zufrieden stellen. Wie waren Sie dazu in der Lage? Wie wohnten und lebten Sie in der Natur? Wie nutzen sie Tiere und Pflanzen und wie kamen sie über den Winter? Vieler dieser Fragen werden auf dem steinzeitlichen Lagerplatz im Elbe-Küstenpark beantwortet. Es gibt eine kleine Mahlzeit - gekocht am offenen Lagerfeuer. Außerdem schnitzen die Teilnehmenden sich mit Feuersteinklingen einen Zauberstab aus Weidenstöcken. Er war ein wichtiges Hilfsmittel der geheimnisvollen Schamanen und darf als Andenken mit nach Hause genommen werden.

Diese Aktion findet in der Zeit von April bis September immer am 3. Sonntag im Monat statt. Die Teilnahme kostet 4 Euro zzgl. dem Eintritt von 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.