Steinzeitliche Musikinstrumente

Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen

Der Kindersamstag zum Start der Herbstferien dreht sich rund um die Musik. In der Wissenswerkstatt Archäologie können Kinder und Eltern steinzeitliche Musikinstrumente wie Rasseln und Schwirrhölzer fertigen. Die selbstgefertigten Instrumente dürfen mit nach Hause genommen werden.

Kosten: Kinder: 5 Euro Veranstaltungsgebühr, Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Dies & Das, Kreatives, Workshops
