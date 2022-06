Zurück in die Vergangenheit reisen Kinder zwischen 4 und 6 Jahren im Küstenmuseum: Gemeinsam mit Lilli und Billi schauen sie sich die Steinzeitfunde in der Ausstellung an. Da gibt es zahlreiche Schmuckstücke zu entdecken.

Solche Amulette oder Anhänger können sie danach selbst basteln – aus Bast, Leder, Muscheln oder Steinen.