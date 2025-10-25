Sternenklang

Beim Familienkonzert zum Träumen, geführt von einem einfühlsamen Erzähler und begleitet von traumhafter Klaviermusik, werden Kinder ab 5 Jahren an ausgewählten Stellen aktiv in die Geschichte einbezogen – fantasievoll und mit Feingefühl.

So entsteht ein Konzert, das nicht nur gehört, sondern gemeinsam erlebt wird. Kinder tauchen ein in eine Geschichte über Träume, Mut und den eigenen Klang. Für Eltern ist es ein Moment der Nähe, Entschleunigung und Verbindung.

In der musikalischen Geschichte hat ein kleiner Stern seinen Klang verloren – und begibt sich auf eine Reise durch eine fantasievolle Welt voller sprechender Tiere, leuchtender Klänge und magischer Momente. Die Erzählung wird von stimmungsvoller Musik am Konzertflügel begleitet.

Tickets kosten für Kinder ab 25, für Erwachsene ab 32 Euro und können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.