Sternstunden in Emmas Eiscafe

Im Oktober 2018 ist der International Astronautical Congress (IAC) zu Gast in Bremen. Deshalb finden unter dem Motto „Sternstunden 2018“ über 100 Veranstaltungen in Bremen statt. Und Emmas Eiscafé ist auch mit dabei. Wie können Astronauten schlafen, essen und was machen sie den ganzen Tag auf einer Raumstation? Herr Vogel, vom Olbers Planetarium ist zu Gast im Eiscafé und hat nicht nur tolle Geschichten aus dem All und der Raumfahrt im Gepäck, sondern darf auch gerne mit ganz vielen Fragen gelöchert werden. Außerdem bringt Herr Vogel reichlich Exponate aus einigen Workshops vom Kunsthaus KUBO mit. Zur Stärkung gibt es natürlich Eis, Getränke und frische Waffeln im Angebot und für jedes Kind gibt es eine Überraschung zum Mitnehmen.