Stilles Museum

Das inklusive Angebot richtet sich an Menschen mit Autismus, Epilepsie, ADHS und anderen neurologischen Einschränkungen, die das mittelalterliche Wrack der Bremer Kogge und die Schiffswelten gerne in Stille genießen möchten. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr werden alle Geräuschquellen, Lichteffekte und Medienstationen deaktiviert. Lediglich eine reduzierte Beleuchtung bleibt aktiv, sodass sensorische Barrieren so gering wie möglich bleiben.

Teilnahme im Museumseintritt inbegriffen: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei.