Stockrosen und Johanniskraut

© Paula Modersohn-Becker Museum Paula Modersohn-Becker, Alte Armenhäuslerin im Garten mit Glaskugeln und Mohnblumen, 1906

Paula Modersohn Becker hat in zahlreichen Blumenporträts ihre Liebe zu allem, was wächst und blüht, verewigt. Beim Riechparcours können Kinder ab 8 Jahren und ihre Familien den Duft dieser Bilder durch die Installation der Künstlerin Camilla Nicklaus-Maurer im Rahmen der Unverblümt-Ausstellung erahnen. Im Anschluss geht es nach draußen in den Bibelgarten. Dort beschäftigen sie sich mit dem Duft und der Verwendung unterschiedlichster Blumen und Pflanzen.

Der Workshop ist Teil des Rahmenprogramms des "Smell it!"-Projektes, das sich um den Geruch in der zeitgenössischen Kunst dreht und an dem zehn Bremer Institutionen der Gegenwartskunst teilnehmen.

Die Teilnahmekosten sind im Museumseintritt in Höhe von 10 Euro enthalten; der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist frei. Bei Interesse bitte telefonisch oder unter anmeldung@museen-boettcherstrasse.de anmelden.