Stoffsiebdruck intensiv I

© KunstAtelier Exprimendi Druckrausch

Dazu werden keine Vorkenntnisse benötigt: Im Workshop lernen die Teilnehmenden alles Nötige rund um den Stoffsiebdruck: Am Freitagnachmittag bereiten sie das Motiv für ein Sieb pro TeilnehmerIn vor, es werden Fragen geklärt und die Wunschmotive mitgebrachten Kleidungs- und Stoffstücke begutachtet, während die Siebe bis Sonntag belichtet werden. Am Sonntagnachmittag geht's dann los mit dem Siebdruck, und im Anschluss können die bedruckten Stoffe noch mit Stempeln, Schablonendruck oder Stoffmalstiften veredelt werden.

Wichtig: Die Textilien müssen vorgewaschen sein, damit die Farben halten! Gearbeitet wird mit wasserlöslichen, lösungsmittelfreien, umweltfreundlichen Farben nach OekoTex-Standard 100.

Der Workshop für maximal 6 Teilnehmende findet am Freitag und Sonntag, den 13.3. von 17 bis 20 Uhr und am 15. März von 13 bis 17 Uhr statt und kostet 135 Euro inkl. Farben, Probestoff und Siebbelichtung - Tee und Wasser stehen bereit. Bitte per E-Mail anmelden.