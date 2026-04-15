× Erweitern © Tim Booth Stones and Water, Natalie Reckert

Unter dem sanften Prasseln von Wassersprinklern erzählt Natalie Reckert Geschichten aus ihrem Leben als Akrobatin. Mit dem Klang von Plastikrascheln und Windflüstern entführt sie das Publikum in eine multi-sensorische Welt, in der ihre erstklassige Handstand-Akrobatik nahtlos mit der Erzählung über Natur, Kunst und Vergänglichkeit verschmilzt.

Alle Vorstellungen im Rahmen von La Strada sind kostenfrei, die Künstler:innen freuen sich über Spenden in den Hut.