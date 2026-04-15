Stones and Water

La Strada 2026

Common Ground Wallanlagen hinter der Kunsthalle, 28195 Bremen

Unter dem sanften Prasseln von Wassersprinklern erzählt Natalie Reckert Geschichten aus ihrem Leben als Akrobatin. Mit dem Klang von Plastikrascheln und Windflüstern entführt sie das Publikum in eine multi-sensorische Welt, in der ihre erstklassige Handstand-Akrobatik nahtlos mit der Erzählung über Natur, Kunst und Vergänglichkeit verschmilzt.

Alle Vorstellungen im Rahmen von La Strada sind kostenfrei, die Künstler:innen freuen sich über Spenden in den Hut.

Info

Common Ground Wallanlagen hinter der Kunsthalle, 28195 Bremen
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