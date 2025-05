Storytelling

× Erweitern Foto: Weltvogelpark Walsrode Adventskalender2014 15. Dez Vogelpark Walsrode

Am Himmelfahrts- und am Pfingstwochenende laden faszinierende Erzählungen auf die Terrasse am Kranichsee. Eine Darstellerin erzählt als Stimme der Vögel Geschichten, die die Fantasie und die Seele beflügeln, begleitet von Musik, Klängen und Videos, die zum Träumen anregen.

Die jeweils dreißigminütigen Erzählungen finden starten viermal täglich: um 12:15, 15:15, 16:45 und 18:15 Uhr. Das Event ist im Eintrittspreis enthalten.

An allen Event-Tagen finden außerdem Flugshows um 11:30, 16:00 und 17:30 Uhr statt.

Tickets für Kinder kosten 23,90 Euro, für Erwachsene 29,90 und können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.