× Erweitern Foto: Erlebnis Bremerhaven GmbH Strandfest

Bei diesem Fest rücken zahlreiche spielerische Aktionen in drei Stunden den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Sonne ins Bewusstsein der Familien. In diesem Jahr können sich kleine und große Strandfestbesucher auf einer Hüpfburg austoben, die Baderegeln puzzeln, Rettungsgeräte ausprobieren oder Erste-Hilfe-Techniken erlernen. Auch die Wirkung eines guten Sonnenschutzes wird erlebbar: Eine UV-Kamera zeigt, wie die Sonneneinstrahlung die Haut beeinflusst. Anhand ihres Spiegelbilds können die Besucher erkennen, an welchen Stellen sie sich nochmals eincremen sollten. Im Bühnenprogramm fiebern die kleinen Entdecker beim Puppentheater mit oder gehen auf ein Robbenrennen.

Zudem werden tausend Strandbälle an die Besucher verteilt, um die sandige Veranstaltungsfläche für kurze Zeit in ein blaues Meer zu verwandeln, in dem sich Eltern und Kindern gemeinsam bewegen. Die Bälle können hinterher mit nach Hause genommen werden. Wer die DLRG unterstützen und zugleich noch etwas gewinnen möchte, geht gegen eine kleine Spende auf Strandfest-Entdecker-Tour. Damit wurden bislang schon 138 Rettungsboote für den DLRG-Einsatz gekauft. Die Strandfest-Tour führt in diesem Jahr durch 40 Seebäder entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste.

Der Eintritt ist frei.