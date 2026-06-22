Straßenfest

Heute wird die gute Nachbarschaft, das gesunde und klimafreundliche Leben und die Vielfalt der Natur gefeiert. Familien haben die Möglichkeit, aus Bausätzen Fledermauskästen und Nistkästen für Vögel zusammenzuschrauben. Am Glücksrad kann jeder sein Wissen testen. Es gibt einen Flohmarktstand und der Bioladen stellt sein buntes Sortiment und Angebote vor.

Die Eintritt ist frei. Es fallen eventuell Materialkosen für das Holz an.