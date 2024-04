× Erweitern © Jetzt Hier Quartiersentwicklung Straßenflohmarkt Schwabensteinstraße

Die Flohmärkte der "Jetzt Hier Quartiersentwicklung" stehen für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit, Schnäppchenjagd und Familienspaß. Die neue Saison in der Überseestadt eröffnet der Flohmarkt an der Schwabensteinstraße, wo die Besucher:innen nach Schätzen stöbern und das bunte Treiben genießen. Direkt um die Ecke öffnet die Blaue Karawane an diesem Sonntag ihre Türen und lädt mit Kaffee und Kuchen gegen Spende zum Verweilen ein.

Weitere Termine an Standorten in der Nähe folgen am 14. Juli und 13. Oktober.