StreetArt-Festival Wilhelmshaven

Anfang August werden die Straßen in der Innenstadt Wilhelmshaven in kunterbunte Kunstwerke verwandelt. Und Kinder und Jugendliche können mitmalen und dabei tolle Preise gewinnen!

Vom 5. bis 7. August 2022 zieht die farbenfrohe Kulturveranstaltung wieder zehntausende Besuchende in die Nordseestadt. Dann verwandeln Straßenmaler:innen aus aller Welt den Asphalt in eine gigantische Leinwand.Rund 35 Künstler:innen, unter anderem aus Mexiko, den USA, Japan, Ukraine, den Niederlanden und zum ersten Mal auch aus Algerien, machen sich für dieses Event auf den Weg in die Hafenstadt. Mit viel Herz, Talent und Kreide erschaffen sie über das gesamte Wochenende hinweg farbenfrohe Kunstwerke, die in ferne Welten entführen.

Am Freitag und Samstag besteht die Möglichkeit, den kreativen Prozess live mitzuerleben. Die vollendeten Zeichnungen können ab Sonntag bewundert werden. Ein Highlight wird das überdimensional große 3D-Perspektivenbild, das auf dem Valoisplatz entstehen soll.

In der Bahnhofstraße können Kinder und Jugendliche beim Malwettbewerb selbst aktiv werden, während die Profis treten mit ihren Bildern in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Das Publikum entscheidet, wer die Nase vorn hat.

Mit reichlich Programm und einem verkaufsoffenen Sonntag wird das Festwochenende nicht nur bunt, sondern auch abwechslungsreich