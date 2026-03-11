Streetdance mit Flying Steps

× Erweitern © Daniel Löb für kinder Joy of Moving Streetdance, Flying Steps

Von der Straße auf die Bühne – jetzt live in Bremen! Die legendäre Berliner Breakdance-Crew bringt ihre Tanzmoves in die Hansestadt. Gemeinsam mit kinder Joy of Moving lädt die Flying Steps Academy Kinder der 1. bis 6. Klasse zu einem einzigartigen Urban-Dance-Erlebnis ein: Auf den Spuren der preisgekrönten Crew entdecken die Kids in einem interaktiven Tanzparcours die Welt des Streetdance.

Am 11. April verwandelt sich die Energieleitzentrale (Am Speicher XI) in eine Bühne voller Bewegung und Energie. Highlight: Die Kinder können an vier spannenden Stationen ihre Skills testen – vom „Rhythm-Buzzer“ über den reaktiven „Dance Floor“ bis hin zur Sensortechnik-gestützten Choreo-Station „Express Yourself“. Im Herzstück, der „Videobox“, entsteht sogar ein personalisiertes Dance-Video mit Social-Media-Stars Malcom Meckert und Chiara Tews.

Die Flying Steps Academy

Seit ihrer Gründung 1993 in Berlin prägen die Flying Steps die internationale Tanzszene. Mit Shows wie „Flying Bach“ brachten sie urbanen Tanz auf die großen Bühnen der Welt. Mit der Academy machen sie Tanzen für alle Kinder zugänglich und fördern junge Talente.

Teilnahme & Anmeldung:

Das Event ist kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt. Die Kinder werden in acht Zeitfenster eingeteilt:

1.-3. Klasse: 11.00–12.30 | 11.45–13.15 | 13.15–14.45 | 14.00–15.30 | 15.30–17.00 | 16.15–17.45 Uhr

4.-6. Klasse: 12.30–14.00 | 14.45–16.15 Uhr

Eltern können ihre Kids hier anmelden: kinderjoyofmoving.de/tanzen