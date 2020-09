Streicherworkshop

× Erweitern © Studio Banck / Bernd Langer Musikwerkstatt Bremer Philharmoniker

Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren in den Herbstferien mit Hilfe von Dirigier-Anweisungen gemeinsam im Impro-Orchester. Es wird das Bremer Philharmoniker Lied mit Grundtönen oder ersten Melodien einstudiert. Der Workshop richtet sich explizit an Anfängerïnnen. Vorkenntnisse werden also nicht vorausgesetzt.

Die Tickets können im Webshop erworben werden. Kinder und Jugendliche zahlen 6 Euro und Erwachsene 12 Euro.