Studien zur Ungleichzeit

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Theateraufführung des Kurlandtheater-Jugendkulturarbeit e. V im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Dies ist die Geschichte von Marie. Auf der Flucht vor SA-Scherg*innen verlor sie ihre Puppe Elizabeth in der elterlichen Wohnung. Maries Erinnerungen sind nun hier im Regal abgestellt. Leider verschwinden die Begegnungen, Bilder und Erinnerungen Blatt für Blatt. Das Mädchen Marie ist inzwischen eine an Demenz leidende, sehr alte Frau. Alles, was passiert, passiert nun gleichzeitig. Vergangenheit und Gegenwart vereinen sich in der Ungleichzeit. Marie zerreißt ihre Erinnerungen in Form von Briefen und Bildern. Immer wieder taucht in ihrer Erinnerung die Puppe Elizabeth auf ...

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.