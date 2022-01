Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Bremen lädt Eltern im Februar zu drei kostenlosen Webinaren ein. „Eltern liegt die Rolle des Nachhilfelehrers meistens nicht besonders gut“, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis. „Nicht in erster Linie wegen fehlenden Fachwissens, sondern vor allem wegen der emotionalen Nähe zum eigenen Kind. Als Mutter oder Vater kann man aber trotzdem eine Menge tun, damit das Kind gute Lernbedingungen vorfindet und sich mit seinen schulischen Problemen verstanden fühlt“. Für die fachliche Förderung sei dagegen Unterstützung von außen angeraten.

Eine Lernexpertin des Studienkreises bietet zu dem Thema drei Online-Vorträge für Eltern an:

Wie lernt mein Kind am besten? findet am 9. und 28. Februar jeweils ab 17.30 Uhr statt. Darin erhalten Eltern sieben praktische Tipps, wie sie ihr Kind zu Hause beim Lernen unterstützen können.

Im Webinar Mein Kind hat keine Lust — Tipps gegen die Null-Bock-Stimmung bekommen Eltern Rat, wie sie ihr Kind wieder zum Lernen motivieren können. Denn nicht nur fachliche Lücken, sondern auch mangelnde Lernmotivation haben vielen Schüler:innen insbesondere während der letzten Monate das Lernen erschwert. Termine sind der 8. und 16. Februar jeweils ab 17.30 Uhr.

Auch Konzentrationsschwierigkeiten können eine Ursache für schlechte Noten sein. Mein Kind kann sich nicht konzentrieren — was Eltern tun können ist der Titel des dritten Webinars in der Reihe. Darin erfahren Mütter und Väter, wie sie zu Hause gute Voraussetzungen schaffen können, damit ihr Kind konzentriert lernen kann. Die Teilnahme ist am 3. und 17. Februar jeweils ab 17.30 Uhr möglich.

Die Termine und Anmeldemöglichkeiten finden sich auf studienkreis.de/webinare. Die Webinare dauern etwa 30 bis 45 Minuten, via Chat können jederzeit Fragen gestellt werden.