Zu Wasser, an Land und im dicksten Schlamassel: Buster Keaton war der akrobatischste und wahrscheinlich cleverste Star der Stummfilmzeit. IM KIJUKO Club sieht das Publikum ab 6 Jahren heute zwei seiner Slapstick-Klassiker auf der großen Leinwand – musikalisch live begleitet von Ezzat Nashashibi.

„Wasser hat keine Balken“ (1921): Ein Familientrip auf hoher See, dessen Scheitern sich schon ankündigt, als Keaton sein selbstgebautes Boot erst einmal aus der Garage sägen muss. Das nasse Ende ist vorgrammiert.

„Der Hufschmied“ (1922): Hier versucht sich das Multitalent an Pferden und Automobilen. Welcher Bereich ihm weniger liegt, bleibt offen – beide führen zu filmischen Katastrophen.

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.