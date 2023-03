Ein Süppchen für den Wolf

Tief im Winterwald lebt ein einsamer, hungriger Wolf. Als ein großer Schneesturm tobt, sucht ein kleines Schaf bei ihm Schutz. „Lecker, Schaf mit Kartoffeln!“, denkt der hungrige Wolf begeistert und fängtgleich an zu kochen.

Aber – was tun, wenn das kleine Schaf dringend Hilfe braucht und zudem so liebenswert ist? Oh nein! Der Wolf muss sich entscheiden.

Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen.