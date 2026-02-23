SummerSounds Flohmarkt

× Erweitern © Daniela Buchcholz SummerSounds In den Neustadtswallanlagen, 2019

Immer am Festival-Sonntag wird zum Stöbern in die Neustadtswallanlagen eingeladen. Auf der großen Wiese können Familien gemütlich chillen und Schätze entdecken – mit viel Action und Spielprogramm für die Kleinen. Wer selbst dort verkaufen möchte, kann sich einen der rund 50 Standplätze beim Stadtteilmanagement sichern. Aber Achtung: Das Gelände ist nicht mit dem Auto befahrbar. Tische und alle Verkaufswaren müssen selbst mitgebracht und fußläufig transportiert werden.

Standanmeldung: info@neustadtbremen.de, 0421-84495759