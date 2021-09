SummerSounds for Kids

× Erweitern © Marina Scharenberg Lankenauer Höft

Seit 2006 zieht das Musik-Kulturfest jedes Jahr rund 20.000 Besucher:innen in die Neustadtswallanlagen. In diesem Jahr ist mit dem Lankenauer Höft ein neuer Eventort dazugekommen. Und der kommt so gut an, dass nach dem Erfolg vom letzten Wochenende jetzt direkt nachgelegt wird: Im Woltmershauser Beachclub an der Weser gehört der Festivalsonntag den Kindern.

Und obwohl die riesige Sandfläche schon ausreichend Buddelspaß verspricht, wird beim Festival natürlich noch einiges mehr aufgefahren: Eine Hüpfburg, Kinderprogramm am Wohnmobil, Entenangeln oder Bastelaktionen versprechen einen abwechslungsreichen Familiennachmittag. Außerdem gibt's was auf die Nasen: Passend zur Ausstellung Smell it, die gerade im kek-Kindermuseum und weiteren Bremer Museen entsteht, können in einem Labor verschiedenste Düfte - von Rosen bis zum Raum voller Leute - kennengelernt und eigene Kompositionen gemischt werden.

Und last but not least lernen Kinder bei der Circusschule Jonglage, Akrobatik und Kunststücke mit dem Circus-Bike in der Manege.

Der Eintritt ist ohne Ticket und kostenfrei bei Nachweis laut der 3G-Regel möglich.